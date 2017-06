Pfingstmontag, 5. Juni 2017

Ab 06:00 unter 24hbayern.de und im BR Fernsehen

So haben Sie den Freistaat noch nie erlebt! Bayern in Echtzeit, 24 Stunden nonstop. Eine multimediale Reise in Alltag und Seele der Bayern – im Livestream und mit vielen weiterführenden Geschichten, Interviews und Hintergründen. Starten Sie hier mit spannenden Fakten rund um das Leben im Freistaat. Nach und nach folgen weitere Themen. Zum Reinschauen, Weiterschauen, Nachschauen und Dranbleiben. Überraschend. Lebensnah. Einzigartig.

Haben Sie Fragen oder Lust, mit uns zu diskutieren? Hier geht’s am 5. Juni ab 19 Uhr zum Facebook-Livechat mit den Machern von 24h Bayern Sonja Scheider und Volker Heise!